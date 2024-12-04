В Иркутске поймали хакера, который пытался атаковать ресурсы госучреждений

В Иркутске осудили хакера за использование вредоносных компьютерных программ и попытки атаковать ресурсы государственных учреждений. Его приговорили к штрафу и условному сроку, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Известно, что в 2021-2023 годах мужчина дома установил на своем ПК программу для «взлома» и с ее помощью атаковал различные IP-адреса.

Иркутянин попытался получить доступ к охраняемой компьютерной информации органа власти, объекта транспортных сообщений, исследовательских высших учебных заведений, научных институтов, одного из предприятий региона. Это могло привести к выведению из строя аппаратных и программных средств, обеспечивающих их функционирование.

Преступления не удалось довести до конца, поскольку сработала система защиты объектов инфраструктуры. 34-летнего хакера признали виновным в причастности к 11 эпизодам преступлений. Мужчина признался в содеянном и раскаялся. С учетом этого его приговорили к 5 годам условного срока, а также назначили штраф в 600 тысяч рублей.