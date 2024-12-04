Мэр выступил против строительства жилья для работников научного центра в Иркутске

Глава Иркутска Руслан Болотов прокомментировал информацию о строительстве жилых домов для работников Института солнечной физики СО РАН. Объекты планируется создать на Улан-Баторской.

«Вижу, что жители переживают из-за распространения информации о планируемой застройке рощи на улице Улан-Баторской. Хочу заверить, что позиция администрации города по этому вопросу однозначна: возведение многоквартирных домов на этой территории в соответствии с действующим законодательством невозможно», – отметил мэр в своем тг-канале.

Он пояснил, что этот участок включен в границы лесопаркового зеленого пояса Иркутска и, согласно генплану, зарезервирован под возведение поликлиники с учетом существующих насаждений.

«Росимущество РФ без обсуждения с нами передало земельный участок Институту солнечной физики СО РАН для строительства жилья. Сейчас они пытаются внести изменения в назначение земельного участка. Однако в этом районе сегодня возводится немало домов, и институт может приобрести квартиры для своих работников в этих комплексах», – пояснил Болотов.

Власти сейчас обсуждают пути решения ситуации. Кроме того, запланирована встреча с работниками научного центра для переговоров. По словам главы города, администрация планирует сохранить зеленый пояс, а также выступает за возведение медучреждения, создание которого поддержали жители еще в 2017 году во время публичных слушаний.