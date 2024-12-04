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Невесту в Иркутске обманули на 800 тысяч рублей при покупке премиальных сюрпризов для гостей

В Иркутске невеста из Китая стала жертвой мошенников. 36-летняя женщина заказала несуществующие премиальные сюрпризы для гостей свадьбы, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Известно, что китаянка планировала свадебный банкет на 300 гостей. Для них она купила шесть коробок дорогостоящих табачных изделий на случайном сайте. Его работники для убедительности отправили клиентке фото погрузки и доставки оптовой партии.

В течение пяти дней покупательница перевела 15% стоимости – около 800 тысяч рублей – в качестве предоплаты. Когда невеста приехала в пункт выдачи за заказом, оказалось, что его не существует. После она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», проводится проверка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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