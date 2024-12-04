Разгерметизация салона самолета произошла при выполнении рейса Иркутск – Пекин

Авиаинцидент произошел накануне при выполнении полета по маршруту Иркутск – Пекин. В настоящее время организована проверка по факту происшествия, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«2 декабря командиром воздушного судна авиакомпании «Сибирь», выполнявшего рейс по маршруту Иркутск – Пекин (КНР), по причине срабатывания сигнализации разгерметизации салона было принято решение о снижении, после чего работу систем восстановили», – говорится в сообщении.

Посадка состоялась в штатном режиме. На борту самолета находились 174 пассажира и шесть членов экипажа. Организована техническая ревизия состояния систем воздушного судна.

Пассажиров в обратную сторону, из Пекина в Иркутск, доставили в пункт назначения на резервном самолете.