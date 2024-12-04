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Кобзев о строительстве домов в иркутской роще: «Мы должны найти компромиссное решение»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал информацию о строительстве жилых домов для работников Института солнечной физики СО РАН. Их собираются возвести на территории рощи на улице Улан-Баторской.

«В ближайшее время планирую встретиться с руководством Института солнечной физики СО РАН. Мы должны найти компромиссное решение, которое позволит сохранить рощу и получить городу еще одно медицинское учреждение, в котором остро нуждаются иркутяне», – сообщил Кобзев в своем тг-канале.

Он также добавил, что участок, где планируют строить дома, был включен в границы лесопаркового зеленого пояса Иркутска. Согласно генплану, здесь запланировано строительство поликлиники с сохранением насаждений. Участок уже передан Росимуществом научному центру, который пытается внести изменения в его назначение.

Мэр Иркутска Руслан Болотов также прокомментировал ситуацию, выступив против строительства жилья для работников. Он отметил, что земля была передана институту без обсуждения этого вопроса с городскими властями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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