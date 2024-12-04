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В популярном на Байкале поселке введут туристический налог

Сразу в нескольких поселениях Иркутской области, в том числе в поселке Большое Голоустное на Байкале, с 2025 года введут туристический налог. Об этом во время пресс-конференции рассказал первый заместитель мэра Иркутского района Игорь Жук.

«Ввели у нас Большая Речка, Большое Голоустное, Молодежное муниципальное образование, Уриковское, Хомутовское и Ушаковское муниципальные образования. С 1 января там будет действовать туристический налог. Начинаем с самого малого», – пояснил Жук.

По данным «Интерфакса», плата будет равна 100 рублям. Кроме того, вопрос введения аналогичной меры рассматривают и на других территориях Приангарья, например, в Листвянке, которая также является излюбленным местом отдыха на Байкале.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин разрешил местным властям самостоятельно вводить туристический налог с 2025 года. Максимальная ставка при этом будет составлять 1% от стоимости проживания в гостиницах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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