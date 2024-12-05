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Жители Иркутской области почувствовали землетрясение, произошедшее в Бурятии

В Республике Бурятия неподалеку от поселка Монды произошло землетрясение. Его почувствовали жители Иркутской области, следует из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

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<p>Скриншот с сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН</p>

Скриншот с сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН

В Приангарье самые мощные толчки в 2-3 балла ощутили жители города Усолья-Сибирского, 2 балла – Иркутска, Ангарска, Слюдянки, Шелехова и Зимы. В Бурятии самые сильные подземные удары в 5 баллов были в поселке Монды.

Интенсивность в эпицентре составила более 6 баллов. Сейсмособытие зафиксировали в 06:16. По предварительным данным, никто не пострадал, вся инфраструктура работает в штатном режиме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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