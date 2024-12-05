Минфин спрогнозировал падение курса доллара ниже 100 рублей: главное за ночь

За прошедшую ночь Министерство финансов РФ успело настроиться на падение курса доллара, депутаты Госдумы придумали новые выплаты для российских семей, аналитики зафиксировали очередное снижение цен на недвижимость, а жителей Иркутской области и Бурятии в очередной раз настигло землетрясение. Подробности читайте в обзоре SIA.RU.

Цены на недвижимость стремятся вниз

Аналитики продолжают следить, как меняется стоимость квадратных метров в различных регионах России. В ноябре в 13 (в октябре таковых было 12) из 50 крупных городов страны жилье подешевело. Основным фактором, по данным экспертов, является высокая стоимость ипотеки: при текущей ставке многие люди откладывают сделки до лучших времен. Существеннее всего – на 0,6-0,3% – цены сократились в Новокузнецке, Хабаровске, Балашихе, Ставрополе, Ростове-на-Дону.

Россиянам могут начать платить в честь Нового года

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов придумал «Новогодний семейный бюджет». Это разовая выплата в 10 тысяч рублей, которую предлагается предоставлять семьям с детьми с доходами ниже прожиточного минимума. Соответствующее обращение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. Предполагается выделять средства на эти цели из неизрасходованных по итогам года федеральных ассигнований.

Минфин обещает падение курса доллара в 2025-м

Министр финансов России Антон Силуанов сделал небольшое заявление, отметив, что в 2025 году курс доллара изменится в положительном для страны ключе и будет равен примерно 96-97 рублям. Соответствующая динамика будет связана с тем, что в федеральный бюджет 2025 года заложили более крепкий курс рубля, чем наблюдается сейчас.

Прибайкальские территории снова тряхануло

В Республике Бурятия зафиксировали довольно мощное землетрясение интенсивностью в эпицентре свыше 6 баллов. Его отголоски почувствовали жители сразу нескольких городов Иркутской области, в том числе столицы региона. По предварительным данным, сейсмособытию не удалось вывести из строя объекты инфраструктуры. В настоящее время они работают в штатном режиме.

Иркутян взволновали планы по строительству многоэтажек в роще

Институт солнечной физики СО РАН планирует строить многоэтажные дома прямо в роще на улице Улан-Баторской в Иркутске для своих работников. На информацию об этом отреагировали мэр и губернатор. Глава прибайкальской столицы Руслан Болотов выступил против возведения зданий в черте зеленого пояса, отметив, что соответствующее решение принято без учета мнения городской администрации. Лидер Иркутской области Игорь Кобзев пообещал найти компромисс и напомнил, что данная территория была выделена под поликлинику, создание которой пока не планируется откладывать.