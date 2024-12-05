Где в Сибири зарплаты росли быстрее всего?

В целом по России медианные предлагаемые заработные платы выросли в ноябре на +22%, до 73 461 рубля, относительно прошлого года. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

По итогам ноября среди регионов Сибирского ФО заметнее всего подняли зарплатные предложения работодатели в Красноярском крае (+27%, до 76 905 рублей в ноябре 2024 относительно ноября 2023), а также в Омской области (+26%, до 63 025 рублей). На третьем и четвертом местах по этому показателю – Кемеровская область (+24%, до 62 303 руб.) и Алтайский край (+24%, до 57 197 рублей), на пятом – Новосибирская область (+21%, до 70 000 рублей). Далее идут – Республика Хакасия (+20%, до 88 592 руб.) и Иркутская область (+18%, до 70 786 рублей), а самый скоромный прирост произошел в Томской области (+15%, до 57 603 рублей).

При этом наиболее высокие зарплаты в СФО сейчас предлагают в Красноярском крае (76 905 рублей, в среднем), Иркутской области (70 786 рублей) и Новосибирской области (70 000 рублей).

По этому параметру в лидерах оказалась Новосибирская область, здесь соискатели проиндексировали свои зарплатные ожидания на +24%: в ноябре они рассчитывали на заработок в 62 154 рубля, в среднем.

Следом идут Иркутская область (+20%, до 60 000 рублей), Алтайский край (+17%, до 50 000 рублей), Красноярский край (+16%, до 62 328 рублей). А меньше всего изменились зарплатные аппетиты соискателей в Томской области (+3%, до 51 627 рублей) и Омской области (+2%, до 50 664 рублей), на уровне прошлого года они остались в Кемеровской области и Хакасии (по 50 000 рублей, в среднем).

Для сравнения, в целом по России ожидания соискателей в части заработной платы выросли за год на +17%, до 70 000 рублей.

По сумме ожиданий на самые высокие заработки в СФО претендуют работники в Красноярском крае (62 328 рублей, в среднем), а также в Новосибирская области (62 154 рублей) и в Иркутской области (60 000 рублей).