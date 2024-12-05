16,1 тыс. рублей – средний чек отдыха на горнолыжных курортах России

В стоимость включены ночь в отеле, два приема пищи, ски-пасс и прокат оборудования. Данные исследования приводят онлайн-карты 2ГИС.

Самый экономичный вариант активного отдыха доступен в Красноярском крае и Республике Башкортостан – день на курорте «Бобровый лог» стоит в среднем 8,2 тыс. руб., в Абзакове – 9,2 тыс. руб. Наиболее значительных бюджетов потребует от любителей горных лыж и сноубордов отдых на популярных горнолыжных курортах Краснодарского края – по данным исследования, сутки на «Розе Хутор» обойдутся в среднем в 24,8 тыс. руб., на «Красной Поляне» – в 22 тыс. руб., на «Газпроме» – 21,4 тыс. руб. Близко к 20 тыс. подобрался Архыз в республике Карачаево-Черкессия (19,8 тыс. руб.) и Шерегеш в Кемеровской области (19,6 тыс. руб.).

Почти во всех центрах проката стоимость аренды сноуборда равна стоимости аренды горных лыж. По данным 2ГИС, комплект – горные лыжи, сноуборд и ботинки – на один день в среднем на стоит 1,5 тыс. рублей, а ски-пасс (тоже на день) – 2,9 тыс. рублей.

Дешевле всего кататься в Белокурихе (Алтайский край) и на «Горе Соболиной» (Иркутская область) – прокат и ски-пасс вместе будут стоить чуть больше 3 тыс. рублей.

Дороже всего кататься на курортах «Роза Хутор» и «Солнечная долина» (Челябинская область), инвентарь и ски-пасс на день здесь стоят 7 тыс. рублей. Причем, на «Розе Хутор» самая высокая стоимость проката инвентаря (в среднем 2,2 тыс. рублей), а в «Солнечной долине» – самая дорогая стоимость подъёмника (5,5 тыс. рублей). Правда, это один из немногих курортов, который записывает на карту конкретное количество подъемов (от 20 штук) – их можно потратить в течение нескольких дней.