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Названы самые дешевые и дорогие горнолыжные курорты России

Аналитики 2ГИС и «Отелло» проанализировали цены на популярных горнолыжных курортах России в текущем сезоне. По итогам исследования был составлен рейтинг самых дешевых и дорогих из них.

Самым бюджетным является «Бобровый лог» в Красноярском крае, где сутки отдыха стоят в среднем 8,4 тысячи рублей, «Абзаково» в Башкортостане – 9,2 тысячи рублей, «Губаха» в Пермском крае – 11,6 тысячи рублей, «Белокуриха» в Алтайском крае – 11,9 тысячи рублей, «Гора Соболиная» в Иркутской области – 12,8 тысячи рублей.

Наиболее дорогими горнолыжными курортами являются «Роза Хутор» в Краснодарском крае – 24,8 тысячи рублей, «Красная Поляна» в Краснодарском крае – 21,9 тысячи рублей, «Газпром» в Краснодарском крае – 21,4 тысячи рублей, Архыз в Карачаево-Черкесской Республике – 19,8 тысячи рублей, «Шерегеш» в Кемеровской области – 19,6 тысячи рублей.

При расчетах аналитики учитывали стоимость проживания, ски-пассов, проката инвентаря, обеда и ужина в заведениях общественного питания. В среднем общая цена по России этих расходов составляет 16,1 тысячи рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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