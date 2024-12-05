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Стартует голосование за изображение на новой купюре в 1000 рублей

Банкнота посвящена Приволжскому федеральному округу. Об этом рассказали в пресс-службе Банка России.

На странице для голосования размещен список 25 объектов из разных регионов Приволжья. Это достопримечательности, которые имеют культурную и историческую значимость не только для местных жителей, но и для всей страны: известные памятники, музеи, театры, университеты, мосты.

Голосование завершится 12 декабря.

Каждый участник голосования может выбрать только один объект. Символы, которые наберут наибольшее число голосов, художники Банка России и Гознака будут использовать при разработке многоплановой композиции банкноты. Как правило, на купюре три группы изображений. Объекты первого плана задают тему. Они должны быть узнаваемы и без большого количества мелких деталей. Объекты второго плана поддерживают основную тему, дополняют ее, создают фон. Объекты третьего плана – это микроузоры и микрорисунки, которые дополнительно раскрывают основную тему.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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