Капремонт внутренних помещений иркутского «Дома офицеров» обойдется в 219 млн рублей

В Иркутске проведут комплекс капитальных работ в объекте культурного наследия регионального значения «Дом офицеров» на Карла Маркса, 47. В настоящее время ведутся поиски подрядчика, который выполнит ремонт, следует из документации на портале госзакупок.

Организации предстоит провести демонтаж старых конструкций и элементов, привести в порядок системы канализации, вентиляции, отопления, водоснабжения, пожарной, тревожной и охранной сигнализации, видеонаблюдения, а также кабельную сеть, электроснабжение, освещение, обустроить архитектурную подсветку.

Кроме того, будут улучшены внутренние помещения: здесь заменят двери и окна, обновят лестницы, проведут отделку стен, полов и потолков. При ремонте будут воссозданы утраченные фрагменты и декор, а также проведен ряд других работ. Справиться с заданием подрядчику необходимо к 1 декабря 2025 года. Стоимость контракта – свыше 219 млн рублей.

Напомним, ремонт «Дома офицеров» в Иркутске начался в 2024 году. В рамках первого этапа были приведены в порядок кровля и фасад здания.