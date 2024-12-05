Молодых музыкантов Приангарья научат создавать треки в домашних условиях

МТС открывает второй поток бесплатного образовательного музыкального курса «Первый трек» на онлайн-платформе «Поколение М». Курс завершится кастингом в МТС Лейбл: лучшие участники получат сотрудничество с компанией, в том числе в формате поддержки на 360.

На курсе «Первый трек» преподают популярные музыканты: группа IOWA и артисты МТС Лейбла – коллективы Jane Air и Settlers. Основная учебная программа посвящена тому, как создавать музыкальные треки в домашних условиях, откуда брать идеи для композиций, какие цифровые инструменты использовать для обработки музыки и какие навыки развивать, чтобы добиться успеха в индустрии. Курс не ориентирован на конкретный жанр и подходит музыкантам, играющим в любых стилях.

В конце программы участники готовят собственный трек и отправляют его звездному жюри. Победителями станут трое начинающих музыкантов, которые смогут заключить эксклюзивные контракты с МТС Лейблом. Сотрудничество предполагает запись и продвижение треков в стриминговом сервисе МТС Музыка, продюсирование сольных и фестивальных выступлений и другую поддержку.

Победители первого потока курса на платформе «Поколение М» уже получили творческие возможности – продюсирование сингла группой Settlers и выступление на концертах с Катей IOWA и Jane Air. Всего в первом потоке приняли участие более 1200 человек в возрасте от 13 до 24 лет и старше.

«В Иркутске большое количество молодых и перспективных музыкантов, которые активно принимают участие в различных городских фестивалях. Чтобы наши ребята могли проявить себя на федеральном уровне, я приглашаю их в новый поток проекта «Первый трек» на платформу МТС, направленную на развитие творчества «Поколение М». В этом году эксперты будут делать еще больший акцент на молодых исполнителей из регионов и готовы предложить им широкое сотрудничество», — комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.