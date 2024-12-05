Новости

Жилой комплекс "Аквамарин"
«Сложные времена рождают сильные проекты». Евгений Савченко – о новом авторском доме «Аквамарин» в Иркутске
Дом, который меняет облик. 5 «фишек» проекта «Аквамарин»
Сделать двор «своим». Анна Лекомцева, бюро DASREDA, о проекте придомовой территории ЖК «Аквамарин»
Все материалы сюжета

Маршрутка с пассажирами слетела в кювет на федеральной трассе в Иркутской области

Авария с участием маршрутного транспорта произошла в Иркутской области. На федеральной трассе Р-258 «Байкал» микроавтобус упал в кювет и врезался в дерево, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел сегодня около 03:35 на 135-м километре . По предварительной информации, водитель междугороднего микроавтобуса, следовавшего из Улан-Удэ в Иркутск, не справился с управлением.

В результате ДТП пострадал один человек из двух пассажиров, находившихся в салоне маршрутки. Ему потребовалась медицинская помощь. 45-летний водитель не пострадал.

По факту случившегося организована проверка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Есть ли жизнь при ставке 21%?
«Ужесточение кредитования теперь происходит со стороны банков»
«Ипотека никуда не уйдёт»
Татьяна Степанова: «Рынок акций недооценен»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес