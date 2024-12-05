Маршрутка с пассажирами слетела в кювет на федеральной трассе в Иркутской области

Авария с участием маршрутного транспорта произошла в Иркутской области. На федеральной трассе Р-258 «Байкал» микроавтобус упал в кювет и врезался в дерево, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел сегодня около 03:35 на 135-м километре . По предварительной информации, водитель междугороднего микроавтобуса, следовавшего из Улан-Удэ в Иркутск, не справился с управлением.

В результате ДТП пострадал один человек из двух пассажиров, находившихся в салоне маршрутки. Ему потребовалась медицинская помощь. 45-летний водитель не пострадал.

По факту случившегося организована проверка.