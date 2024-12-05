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Акции «Газпрома» упали на 5%

Причина – заявление Силуанова о том, что он не ждет дивидендов компании. Об этом пишет РБК.

В эфире телеканала РБК глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство не закладывает в бюджет дивиденды «Газпрома» в 2025 году.

При этом он подчеркнул, что общий подход Минфина в том, что государственные компании должны делиться 50% своей прибыли в виде дивидендов.

Акции «Газпрома» по итогам основной торговой сессии 4 декабря упали на 4,93%, до 115,49 рубля, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. На вечерней сессии в 19:10 мск котировки снижаются на 5,14%, до 115,24 рубля.

Ранее Газпром получил от Главгосэкспертизы положительное заключение на расширение мощностей магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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