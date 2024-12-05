Четыре иркутских университета вошли в рейтинг вузов, привлекательных для иностранцев

Аналитики составили международный рейтинг World University Rankings 2025 for International Students. В него включили различные мировые высшие учебные заведения, которые являются привлекательными для иностранных граждан.

В ТОП вошли четыре университета из Иркутска. В частности, ИГУ – он расположился на 2128-й строчке (лучшие 25% вузов), ИРНИТУ – на 2972-м месте (лучшие 35% вузов), БГУ – на 5083-м месте (лучшие 70%), ИГМУ – 6405-й строчке (лучшие 76%).

Лучшими в мире оказались Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет в США, Оксфордский и Кембриджский университеты в Великобритании.

Наиболее привлекательными для иностранцев среди вузов России являются МГУ, Высшая школа экономики, СПбГУ, РУДН, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».