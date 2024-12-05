Новости

Жилой комплекс "Аквамарин"
«Сложные времена рождают сильные проекты». Евгений Савченко – о новом авторском доме «Аквамарин» в Иркутске
Дом, который меняет облик. 5 «фишек» проекта «Аквамарин»
Сделать двор «своим». Анна Лекомцева, бюро DASREDA, о проекте придомовой территории ЖК «Аквамарин»
Все материалы сюжета

Четыре иркутских университета вошли в рейтинг вузов, привлекательных для иностранцев

Аналитики составили международный рейтинг World University Rankings 2025 for International Students. В него включили различные мировые высшие учебные заведения, которые являются привлекательными для иностранных граждан.

В ТОП вошли четыре университета из Иркутска. В частности, ИГУ – он расположился на 2128-й строчке (лучшие 25% вузов), ИРНИТУ – на 2972-м месте (лучшие 35% вузов), БГУ – на 5083-м месте (лучшие 70%), ИГМУ – 6405-й строчке (лучшие 76%).

Лучшими в мире оказались Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет в США, Оксфордский и Кембриджский университеты в Великобритании.

Наиболее привлекательными для иностранцев среди вузов России являются МГУ, Высшая школа экономики, СПбГУ, РУДН, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Есть ли жизнь при ставке 21%?
«Ужесточение кредитования теперь происходит со стороны банков»
«Ипотека никуда не уйдёт»
Татьяна Степанова: «Рынок акций недооценен»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес