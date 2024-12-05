Биткоин пробил отметку в 100 тыс. долларов

В США успешное внедрение спотовых ETF, базирующихся в США, в сочетании с избранием Дональда Трампа возглавили ралли. Об этом пишет тематический портал CoinDesk.

Цена биткойна впервые в своей истории перешагнул отметку в 100 тыс. долларов, подпитываемая институциональным спросом, корпоративными накоплениями и повышенными ожиданиями благоприятной для криптовалют политики при президентстве Дональда Трампа.

Сейчас около 130% за год, рыночная капитализация биткоина выросла до чуть менее 2 трлн долларов всего за 15 лет после своего появления. Для сравнения, рыночная капитализация Nvidia и Apple имеют рыночную капитализацию около 3,5 трлн долларов, Microsoft – 3 трлн долларов, а Google и Amazon – 2,2 трлн долларов.

Рыночная капитализация всего золота в мире составляет примерно 17,7 трлн долларов.