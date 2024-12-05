Новости

Жилой комплекс "Аквамарин"
«Сложные времена рождают сильные проекты». Евгений Савченко – о новом авторском доме «Аквамарин» в Иркутске
Дом, который меняет облик. 5 «фишек» проекта «Аквамарин»
Сделать двор «своим». Анна Лекомцева, бюро DASREDA, о проекте придомовой территории ЖК «Аквамарин»
Все материалы сюжета

Биткоин пробил отметку в 100 тыс. долларов

Читайте также:

Депутат предложил лишать майнеров льготного тарифа на электроэнергию
3 декабря 2024
Руководителя майнинг-отеля в Иркутске оштрафовали на 300 тыс. рублей
28 ноября 2024

В США успешное внедрение спотовых ETF, базирующихся в США, в сочетании с избранием Дональда Трампа возглавили ралли. Об этом пишет тематический портал CoinDesk.

Цена биткойна впервые в своей истории перешагнул отметку в 100 тыс. долларов, подпитываемая институциональным спросом, корпоративными накоплениями и повышенными ожиданиями благоприятной для криптовалют политики при президентстве Дональда Трампа.

Сейчас около 130% за год, рыночная капитализация биткоина выросла до чуть менее 2 трлн долларов всего за 15 лет после своего появления. Для сравнения, рыночная капитализация Nvidia и Apple имеют рыночную капитализацию около 3,5 трлн долларов, Microsoft – 3 трлн долларов, а Google и Amazon – 2,2 трлн долларов.

Рыночная капитализация всего золота в мире составляет примерно 17,7 трлн долларов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Майнеры":
Все материалы сюжета (357)


Реклама на сайте

Есть ли жизнь при ставке 21%?
«Ужесточение кредитования теперь происходит со стороны банков»
«Ипотека никуда не уйдёт»
Татьяна Степанова: «Рынок акций недооценен»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес