Игорь Кобзев доложил о ходе строительства объектов образования в Приангарье

Рабочую встречу с министром просвещения России Сергеем Кравцовым провел в Москве губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Также вопросы возведения и ремонта объектов образования глава региона обсудил с заместителем министра просвещения Российской Федерации Андреем Николаевым.

Фото с сайта правительства Иркутской области

С 2019 года в регионе построено 52 объекта образования и приобретено семь зданий под объекты образования, проведен капремонт 304 объектов, в том числе 73 – по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».

По этой программе в 2024 году ремонтируется 11 объектов в 10-ти школах.

Игорь Кобзев обратился к руководству Минпросвещения России с просьбой поддержать включение школы на 1275 мест в Братске в реализуемые Минпросвещения России мероприятия государственной программы РФ «Развитие образования».

– Потребность в строительстве новых социальных объектов в Братске отметили сенаторы РФ в ходе посещения города, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании совета по вопросам развития Сибири. Важным объектом является школа на 1275 мест в новом микрорайоне Братска, завершить строительство которой планируется в 2027 году. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 20,3%. В связи с ростом цен на строительные материалы и оборудование требуется дополнительное финансирование. Уверен, включение школы в госпрограмму позволит реализовать объект в срок, – сказал Игорь Кобзев.

Также обсудили завершение строительства ряда объектов, где есть сложности с возведением. Это школа на 250 мест в поселке Мамакан Бодайбинского района, детский сад на 120 мест по улице Зои Космодемьянской в Тайшете и блок начальной школы №75 в Иркутске.

– Ситуации в Мамакане и Тайшете аналогичны – по вине недобросовестных подрядчиков объекты в срок достроены не были, в связи с чем возбужден ряд уголовных дел. Совместно с муниципальными властями держим их достройку на контроле. Также на особом контроле у нас и администрации Иркутска завершение строительства блока начальной школы №75, где контракт с предыдущим подрядчиком расторгнут, уплаченные средства возвращены в бюджет, – подчеркнул Игорь Кобзев.