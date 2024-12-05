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Рынок рухнул, нервы на пределе. Что происходит?

Индекс МосБиржи опять обвалился ниже 2500 п., и без того слабая техническая картина ухудшилась.

В течение четверг инвесторы пытались уловить позитивные сигналы с ежегодного инвестфорума ВТБ. Об инвестициях и фондовом рынке говорил и президент России Владимир Путин. Однако за час до закрытия основной сессии министр финансов Антон Силуанов заявил, что «от Газпрома мы не закладывали в бюджет какие-то дивиденды».

– Фраза была воспринята рынком эмоционально, как якобы сигнал в отказе от выплат. Бумаги резко рухнули на 5%, своим большим весом в структуре индекса утянув за собой весь широкий рынок акций на минимумы, – поясняют аналитики БКС Мир инвестиций.

На вечерней сессии бенчмарк уже был у 2457 п., и потери превышали 3%. Таким образом, отскок последней недели с годового дна фактически обнулен, причем молниеносно.

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– Техническая поддержка на круглых 2500 п. пройдена без больших усилий, остается лишь опора на 2426 п., а предновогоднее ралли-2024 к 2700 п. теперь под большим вопросом, – отмечают эксперты.

Рынок перепродан и фундаментально дешев — мультипликатор P/E уже почти в 2 раза ниже средних исторических значений, но в ожидании восстановления стоимости придется запастись инвестиционным терпением.

– Когда нервы на рынке на пределе, а факторы острой геополитики и монетарного цикла ЦБ продолжают оказывать негативное влияние на курс бумаг, каждое слово имеет крайне важное значение. Рынку предстоит переосмыслить эти неоднозначные комментарии, учитывая, что вопрос дивидендов не предопределен, а корпорация показывает позитивную динамику показателей: чистая прибыль за 9 мес. 2024 г. выросла на 180%, – резюмируют эксперты БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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