Эн+ инвестировала 3 млрд рублей в гидроэлектростанции Иркутской области в 2024 году

Эти средства направлены на модернизацию, поддержание надежности, а также реализацию экологических мероприятий на всех ГЭС Ангарского каскада. Основными результатами инвестиций стали техническое перевооружение гидроагрегатов Иркутской ГЭС, замена рабочих колес на Братской ГЭС, а также замена маслонаполненного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на Усть-Илимской ГЭС.

— Основа успешной реализации инвестиционной программы — долгосрочное планирование. Программа комплексной модернизации оборудования на ГЭС Ангарского каскада разработана и утверждена до 2046 года. Конечно, программа постоянно актуализируется. Все инвестиционные проекты реализуются за счет собственных средств компании. Благодаря слаженной работе профессионального коллектива, освоение программы из года в год остается на уровне 95-98%, — директор Эн+Гидро Сергей Кузнецов.

Постоянная работа по техническому перевооружению ГЭС энергохолдинга направлена на повышение выработки «зеленой» энергии, что соответствует стратегии компании по сокращению углеродного следа. Благодаря модернизации гидроагрегаты вырабатывают больше электроэнергии, используя сопоставимый объем пропускаемой воды.

Существенная часть работ проводится по программе «Новая энергия» — масштабному проекту по замене основного и вспомогательного оборудования на четырех крупнейших ГЭС Эн+ — Красноярской, Братской, Иркутской и Усть-Илимской, который стартовал в 2007 году. Общий объем инвестиции в программу до 2026 года оценивается в 21 млрд рублей.

В 2024 году холдинг Эн+, основанный Олегом Дерипаской, вошел в топ-3 крупнейших энергетических компаний-инвесторов России по версии издания Forbes.