Инфляция продолжает ускоряться

В России с 26 ноября по 2 декабря рост потребительских цен ускорился до 0,5% с 0,36% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 2 декабря увеличилась до 9,01% с отметки 8,66%, зафиксированной неделей ранее.

С начала года к 2 декабря потребительские цены выросли на 8,34%, с начала месяца — на 0,14%. Средняя стоимость автомобильного бензина и дизельного топлива повысилась на 0,4% за отчетный период.

В конце октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 21%, что стало для многих неожиданым "сюрпризом". Чуть позже регулятор намекнул на дальнейший рост ключевой ставки. Эксперты предполагают, что на заседании в декабре ставка может быть повышена до 22-23%.