Новости

Жилой комплекс "Аквамарин"
«Сложные времена рождают сильные проекты». Евгений Савченко – о новом авторском доме «Аквамарин» в Иркутске
Дом, который меняет облик. 5 «фишек» проекта «Аквамарин»
Сделать двор «своим». Анна Лекомцева, бюро DASREDA, о проекте придомовой территории ЖК «Аквамарин»
Все материалы сюжета

Инфляция продолжает ускоряться

Читайте также:

Ключевая ставка 23% может продержаться весь 2025 год – зампред ВТБ
5 декабря 2024
Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой у больного
5 декабря 2024

В России с 26 ноября по 2 декабря рост потребительских цен ускорился до 0,5% с 0,36% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 2 декабря увеличилась до 9,01% с отметки 8,66%, зафиксированной неделей ранее.

С начала года к 2 декабря потребительские цены выросли на 8,34%, с начала месяца — на 0,14%. Средняя стоимость автомобильного бензина и дизельного топлива повысилась на 0,4% за отчетный период.

В конце октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 21%, что стало для многих неожиданым "сюрпризом". Чуть позже регулятор намекнул на дальнейший рост ключевой ставки. Эксперты предполагают, что на заседании в декабре ставка может быть повышена до 22-23%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Ключевая ставка":
Все материалы сюжета (80)


Реклама на сайте

Есть ли жизнь при ставке 21%?
«Ужесточение кредитования теперь происходит со стороны банков»
«Ипотека никуда не уйдёт»
Татьяна Степанова: «Рынок акций недооценен»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес