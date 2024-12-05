Игорь Кобзев поручил активизировать внедрение технологий использования золошлаковых отходов в Приангарье

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев накануне провел рабочую встречу с первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андреем Яцкиным.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Игорь Кобзев доложил Андрею Яцкину об исполнении поручений, данных по итогам выездного заседания Комитета СФ РФ по Регламенту и парламентской деятельности в Братске.

Напомним, выездное совещание Комитета под председательством Андрея Яцкина прошло в Братске 18 октября. Оно было посвящено реализации постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Иркутской области и положений федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Перед заседанием делегация Совета Федерации посетила ряд объектов, которые в том числе включены в Постановление. Они побывали на объектах Братской ГЭС, где также обсуждался вопрос строительства автомобильного и железнодорожного мостовых переходов через реку Ангару в нижнем бьефе гидроэлектростанции. Посетили братский перинатальный центр, площадку строительства школы на 1275 мест в 26-м микрорайоне.

– Основными вопросами является строительство нового акушерского реанимационного корпуса перинатального центра и школы на 1275 мест в Братске. На данный момент с профильными ведомствами прошли консультации по выделению финансовых ресурсов, – отметил Андрей Яцкин.

Игорь Кобзев рассказал, что в настоящее время строительная готовность школы составляет 20,3%. Завершить ее возведение планируется в 2027 году. В связи с ростом цен на строительные материалы и оборудование требуется дополнительное финансирование. Также глава региона сообщил, что 19 ноября получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации на строительство нового корпуса перинатального центра, прорабатываются механизмы финансирования.

После завершения рабочей встречи Губернатор Приангарья выступил с докладом на совещании о развитии механизмов развития оборота золошлаковых материалов, которое прошло под председательством Андрея Яцкина. На совещании рассматривался вопрос о вовлечении золошлаковых отходов угольных тепловых электростанций в оборот в качестве вторсырья и использовании в производственной и хозяйственной деятельности.

В ходе своего доклада глава Приангарья подчеркнул, что топливно-энергетический комплекс региона – один из крупнейших в России. При этом структура потребления топлива отличается от той, что сложилась в стране: если в большинстве регионов основным видом топлива является газ, то в Иркутской области более 55% потребления приходится на уголь. Работает 14 угольных тепловых электростанций и почти тысяча коммунальных котельных, две трети из которых – на угле. В среднем на территории области в год образуется около двух миллионов тонн золошлаковых отходов. Для обеспечения их комплексной переработки с 2019 года в регионе действует рабочая группа по повышению объемов утилизации золошлаковых отходов V класса опасности на территории области.

В Иркутской области золошлаковые отходы сегодня используются для производства строительных материалов (цемент, газобетон), для использования в производственном цикле полигонов ТКО и для собственных нужд (сооружение перемычек в золошлакоотвалах).

– Необходимо существенно активизировать разработку и внедрение технологий превращения золошлаковых отходов в доходы, то есть создать в Приангарье производство продуктов с высокой добавочной стоимостью с использованием золошлаковой смеси, внедрить экологически приемлемые способы при дорожном строительстве и, тем самым, снизить техногенную нагрузку на территории. Использование золошлаков экономически выгодно, бизнес в этом заинтересован, нужны лишь технологии. Их разрабатывают в научно-образовательном центре «Байкал», который мы создали вместе с Республикой Бурятия.

Поэтому, конечно, поддерживаем инициативу, озвученную на выездном совещании Комитета СФ РФ в Братске о включении направления по утилизации золошлаковых отходов в федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». Считаем необходимым продолжить на федеральном уровне развитие механизмов нормативного регулирования, позволяющего на уровне проектов закладывать в объекты строительства и реконструкции использование техногенных отходов в строительных материалах, – сказал Игорь Кобзев.

Андрей Яцкин отметил, что необходимо масштабировать опыт Иркутской области в формировании экономики замкнутого цикла в части вторичного использования золошлаковых отходов.