Ключевая ставка 23% может продержаться весь 2025 год – зампред ВТБ

ВТБ прогнозирует, что высокая ключевая ставка может продержаться в течение всего 2025 года. Об этом заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в рамках форума «Россия зовет!». Об этом сообщает ТАСС.

«20 декабря, по-моему, заседание совета директоров по ставке. До 23% будет подъем, и эта 23-процентная ставка продержится, по нашему мнению, весь 2025 год»,— сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, В конце октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 21%, что стало для многих неожиданным "сюрпризом". Чуть позже регулятор намекнул на дальнейший рост ключевой ставки. Эксперты предполагают, что на заседании в декабре ставка может быть повышена до 22-23%.