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Иркутянин добывал криптовалюту в подвале своего дома в микрорайоне Юбилейный

Его помог обнаружить неравнодушный сосед. Об этом сообщили в Иркутскэнерго.

Неравнодушный иркутянин помог обнаружить «серого» майнера в частном секторе Иркутска. Мужчина обратился в полицию и сообщил, что в одном из частных домов микрорайона Юбилейный установлено оборудование для добычи криптовалюты. При проверке информации энергетики обнаружили 11 машинок с шумобоксами.

Изначально проверяющие пробовали связаться с собственником дома, но сделать это не удалось. Инспектор «Иркутскэнергосбыта» на месте провел тепловизионную съемку, на которой были отчетливо видны «асики» в шумобоксах в подвале дома. Тепловой след на снимках подтвердил тот факт, что оборудование подключено к сети и работает. 

Напомним, работа такой энергоемкой техники может быть опасна как для владельца оборудования, так и для его соседей. Машинки для майнинга перегружают сети, что приводит к скачкам напряжения, отключениям света и пожарам. Подтверждением этого является недавний случай в Иркутске. Возгорание случилось на балконе многоквартирного дома, где располагалось майнинговое оборудование. По сообщению регионального МЧС, пожар возник из-за короткого замыкания – провода, соединенные с устройством, загорелись, что привело к воспламенению домашних вещей.

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Энергетики активно ведут работу по борьбе с «серыми» майнерами. В случаях, когда не удается найти компромисс, приходится подавать в суд. С 2019 года направлено уже 2113 исковых заявлений, из них по 1323 суд признал правомерность аргументов энергетиков. По вступившим в силу решениям недобросовестные предприниматели должны вернуть в энергосистему более 630 млн рублей. 529 исков еще находятся на рассмотрении. 

Вовремя пресечь работу техники вне специальных площадок можно. Обратиться можно на электронную почту mining@es.irkutskenergo.ru или позвонить в контакт-центр 8-800-100-9-777.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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