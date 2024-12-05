Банк ВТБ и Минвостокразвития России подписали соглашение о сотрудничестве

Банк ВТБ и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко и замглавы Минвостокразвития России Виталий Алтабаев.

Соглашение направлено на расширение взаимодействия банка и министерства в сфере транспортной и портовой инфраструктуры Северного морского пути, финансирование проектов в приоритетных отраслях, разработку новых инструментов развития, господдержки и государственно-частного партнерства.

«Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, с учетом новых вызовов, актуализируются и донастраиваются механизмы государственной поддержки, которые уже позволили приступить к реализации в Арктике 945 новых инвестиционных проектов объемом свыше 2 трлн рублей. Предстоит много работы, и Банк ВТБ, как стратегический и надежный партнер, примет в ней самое активное участие – как при реализации инвестиционных, так и социальных инициатив», – сказал Виталий Алтабаев.

«Проекты, реализуемые на территории Дальнего Востока и Арктики, имеют стратегическое значение для страны и требуют особого внимания со стороны государства и финансовых институтов. ВТБ принимает участие в финансировании различных проектов на территории Арктической зоны и Дальнего Востока с 2012 года, занимая лидирующие позиции на протяжении последних лет по объемам финансирования создания инфраструктуры Северного морского пути. Еще одно направление нашего повышенного внимания – социально значимые проекты в регионах Крайнего Севера», – отметил Валерий Лукьяненко.

На полях инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» топ-менеджер отметил в комментарии ТАСС, что ВТБ готов рассмотреть возможность принять участие в строительстве пятого и шестого ледоколов серии 22220, оценочная стоимость проекта — 170 млрд рублей, из них около 85 млрд рублей будут кредитные средства.

Банкир отметил, что ВТБ уже профинансировал строительство атомных ледоколов серии 22220 в объеме 44 млрд рублей.

«Важнейшее значение в развитии экономического потенциала Арктики играет Северный морской путь. Отмечу, что сроки доставки товаров по данному маршруту из стран Азии в Европу и обратно экономят до 40% времени, поэтому основная задача — обеспечить ритмичность грузоперевозок в условиях сложной ледовой обстановки. С этой целью, как я говорил ранее, при поддержке ВТБ уже реализуется проект по строительству третьего и четвертого серийных атомных ледоколов серии 22220. Банк также готов рассматривать свое участие в строительстве пятого и шестого ледоколов оценочной стоимостью проекта порядка 170 млрд рублей, из которых около 85 млрд рублей — кредитные средства», — сказал он.