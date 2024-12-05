ИНК вошла в число лучших компаний России по корпоративной благотворительности

Благотворительные программы Иркутской нефтяной компании (ИНК) вошли в группу А рейтинга «Лидеры корпоративной благотворительности-2024».

По сравнению с прошлым годом ИНК поднялась на три пункта и вошла в группу «Лучшая практика». В рейтинге компания участвует во второй раз. Он был составлен по итогам исследований в рамках ежегодного всероссийского конкурса для социально ответственного бизнеса «Лидеры корпоративной благотворительности». Организатором выступает ассоциация грантодающих организаций «Форум доноров».

При оценке учитывались объем финансирования благотворительных и социальных программ, их результативность, наличие обратной связи от благополучателей, взаимодействие с коренными малочисленными народами, сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления.

По результатам экспертной оценки компании распределили в рейтинге по шести категориям: «Лидеры», «Лучшая практика», «Передовая практика», «Хорошая практика», «Развивающаяся практика» и «Формирующаяся практика». Всего в рейтинг вошли 48 компаний.

Совместно с Благотворительным фондом Марины Седых компания реализует социальные и благотворительные программы, направленные на повышение качества жизни населения и экономическое развитие территорий присутствия. Мероприятия финансируются в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с местными и региональными органами власти и за счет собственных программ компании и Фонда. За последние пять лет социальные инвестиции ИНК составили 1,5 млрд рублей.

Среди ключевых программ Фонда «Здоровье – детям», «День защиты детей», «Школьный портфель», «С Новым годом!», «День Победы», «Здоровье – детям!». За все время работы Фонд направил на помощь жителям региона свыше 200 миллионов рублей.