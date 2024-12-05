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1,43 млн квадратных метров жилья введено в Иркутской области на 1 декабря 2024 года

Это на 14,2% больше плана Минстроя. Об этом рассказал зампред правительства Приангарья региона Александр Галкин.

Говоря об итогах работы в 2024 году, он отметил высокие показатели региона в жилищном строительстве. По данным на 1 декабря 2024 года общий объем ввода жилья в регионе составил 1 438,4 тыс. кв. м жилья, что составляет 114,2% от установленного Минстроем РФ плана.

– Правительство Иркутской области выполняет задачи по строительству социальных объектов, расселению аварийного жилья, комплексному развитию территорий. Достижение высоких показателей в этих направлениях возможно только при условии взаимодействия всех участников строительного комплекса. Союз строителей – одно из значимых профессиональных объединений, члены которого активно включены в работу по развитию стройкомплекса, – сказал Александр Галкин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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