Иркутяне увеличили на 87% трафик на сервисы видеоконференций

В Иркутской области увеличился интерес к сервисам для видеоконференций. Осенью 2024 года трафик тематических приложений вырос на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса онлайн-коммуникаций Контур.Толк на основе обезличенных данных пользователей.

Наибольшее количество гигабайт жители региона по-прежнему тратят в зарубежных сервисах Zoom и Skype. Помимо этого, в число популярных платформ для видеоконференций осенью текущего года вошел Pruffme (сервис «Яндекса», недавно приобретённый компанией), SaluteJazz и Контур.Толк.

По динамике переданного трафика среди отечественных решений лидерами стали Zoom (прирост в 3 раза к показателям сентября-ноября 2023 года), «Яндекс Телемост» (в 2 раза) и Контур.Толк (+36%).

Каждый третий пользователь приложений для видеоконференций (37%) в Иркутской области — абонент от 35 до 44 лет. Вторыми по активности участниками ВКС стали абоненты в возрасте от 25 до 34 лет.

На Дальнем Востоке в пятерку регионов-лидеров по количеству проведенного времени в сервисах онлайн встреч с начала делового сезона вошли Приморье, Хабаровский край, Якутия, Амурская область и Забайкальский край. Вместе с тем осенью этого года тематический трафик в целом по восточным регионам страны вырос на 86% относительно такого же периода года предыдущего.

По данным Контур.Толка, в течение двух лет сервисы для коммуникаций стали чаще использовать строительные компании и организации из сферы недвижимости.

Перечисленные отрасли нарастили свои доли и вошли в топ-10 секторов, наиболее активно использующих сервисы видеосвязи. Это может быть связано с ростом строительного сектора в целом и объёмом вводимой недвижимости — продавцы продвигают онлайн-показы, а застройщики активно созваниваются с компаниями-подрядчиками. При этом лидерами по внедрению сервисов онлайн-встреч закономерно остаются образовательные учреждения (23% всех подключений), IT-сфера (13%) и консалтинговые компании (8%).

Раньше всех в стране совещания проводят жители Новосибирска — пик активности приходится на 9:00 по местному времени. На Урале самое популярное время для совещаний — 11:00, а в Москве и Санкт-Петербурге совещания стабильно проводят в 10:00. Примечательно, что в двух столицах чаще других общаются по ночам. А в остальных регионах страны графики активности в это время близки к нулю.