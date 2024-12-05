Удлиненные поезда будут курсировать по Иркутской области в новогодние праздники

С 23 декабря пригородные поезда, курсирующие на участке Зима – Выдрино, станут длиннее. Такие меры введут в праздничные и предпраздничные дни, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги

«Дополнительные вагоны планируется включить в 21 состав, так как количество пассажиров в длительные выходные традиционно возрастает. Удлиненные поезда будут ходить до 9 января 2024 года», – пояснили в организации.

В частности, поезда с дополнительными вагонами будут курсировать по маршрутам Кая – Черемхово, Половина – Зима, Иркутск-Сортировочный – Байкальск, Черемхово – Большой Луг, Зима – Иркутск-Пассажирский, а также многих других маршрутах.