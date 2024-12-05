Иркутский телескоп помог рассчитать место падения астероида 2024 XA1

Автоматический телескоп МАСТЕР-Тунка, установленный на астрофизическом полигоне Иркутского государственного университета, помог рассчитать место падения приближающегося к Земле астероида 2024 XA1 с точностью до минуты. Ученые с применением техники сделали около трех десятков кадров, рассказали в пресс-службе вуза.

«Наш робот-телескоп МАСТЕР-Тунка отработал на пределе своих возможностей, уловив слабый движущийся объект на достаточно большом расстоянии, что и позволило успеть рассчитать его траекторию. И оказалось, что астероид столкнется с нашей Землей, и район его падения придется на Якутию», – рассказал старший научный сотрудник НИИ прикладной физики ИГУ Олег Гресь.

По данным вуза, оптика телескопа МАСТЕР-Тунка немного мощнее и чувствительнее других аналогичных телескопов системы МАСТЕР. В дальнейшем планируется увеличение мощности оборудования, что поможет ему с легкостью обнаруживать астероиды.