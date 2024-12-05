Названа средняя сумма взятки в Иркутской области

Правоохранители подвели итоги работы в Иркутской области за 2024 год. Специалисты рассказали о результатах мероприятий по противодействию коррупционным преступлениям, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Всего в этом году выявлено более 300 коррупционных преступлений, среди которых получение, дача взятки и посредничество в этом деле. Наложен арест на имущество на сумму 460 млн рублей, конфискованы вещи и недвижимость на более чем 45 млн рублей в рамках 33 вынесенных приговоров.

Общая сумма выявленных взяток составила 46 млн рублей (для сравнения в 2023 году – 44 млн рублей). Средняя сумма одной взятки в 2024 году оказалась равна 490 тысячам рублей. По данным полиции, в этом году редкостью оказались случаи, когда чиновники сами сообщали о предлагаемых им незаконных деньгах.

В 2024-м было расследовано 14 дел о коррупционных преступлениях, совершенных организованными группами, из них шесть дел переданы в суд. Еще семь дел находятся в производстве. Представители органов отметили, что должностные лица в регионе стали реже совершать коррупционные преступления.