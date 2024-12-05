Туристический налог введут в поселке Листвянка на Байкале в 2025 году

С 1 января 2025 года в Листвянском муниципальном образовании введут туристический налог. Соответствующее решение принято на заседании думы поселения, сообщает пресс-служба Иркутского района.

«Турналог составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах, которые входят в реестр аккредитованных объектов, но не менее 100 рублей в сутки согласно изменениям в налоговом кодексе», – пояснили власти.

Также турналог со следующего года будет действовать еще в шести муниципальных образованиях Иркутского района: Большереченском, Голоустненском, Молодежном, Уриковском, Хомутовском, Ушаковском.

Сегодня полномочия по введению турналога находятся полностью у поселений. С 1 января 2026 года эти обязанности будет исполнять Иркутский муниципальный округ.