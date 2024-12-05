Иркутская область на 14% перевыполнила план по объемам ввода жилья

Итоги развития строительного комплекса подвели в Иркутской области за 2024 год. Представители отрасли озвучили основные показатели, передает пресс-служба регионального правительства.

«По оперативным данным на 1 декабря 2024 года общий объем ввода жилья в регионе оказался равен 1 438,4 тыс. кв. м. жилья, что составляет 114,2% от установленного Минстроем РФ плана», – говорится в сообщении.

Также в текущем году активно строили и соцобъекты. В Заларях появилась детская поликлиника на 100 посещений в смену в поселке Залари, в Усолье-Сибирском – ФОК, в Иркутске – блок школы №53, в поселке Октябрьский Чунского района – детский сад на 140 мест, в деревне Евдокимова Тулунского района – школа-детский сад на 128 мест.

До конца года планируются ввести детский сад в микрорайоне Нижняя Лисиха в Иркутске, детский сад на 110 мест в Черемхово и дом культуры в селе Обуса.