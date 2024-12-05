Институт СЗФ о строительстве жилья в иркутской роще: «Появятся две десятиэтажки»

Институт солнечно-земной физики СО РАН прокомментировал информацию, которая накануне взволновала горожан, о строительстве жилья для работников в роще на улице Улан-Баторской в Иркутске. Проект планируется реализовать в ближайшие годы, следует из данных на сайте научного центра.

Запланировано создание двух десятиэтажных блок-секций, в которых разместят общежитие для аспирантов, молодых ученых и инженеров. Людей будут приглашать из различных городов в связи с расширением штата для работы с новейшим оборудованием на территории Приангарья и Бурятии. Приезжим сотрудникам будут предоставлять служебное жилье.

«Целостность рощи не будет нарушена, стройка займет лишь небольшой участок. На месте деревьев, которые все-таки придется вырубить, будут высажены новые. Сейчас институт получает разрешение на строительные работы и готовит проект зданий», – прокомментировал заместитель директора института по общим вопросам Виктор Алешков.

Участок, где запланирована стройка, по данным ИСЗФ, был передан организации на законных основаниях в постоянное бессрочное пользование. Поручение о возведении жилья дано президентом России Владимиром Путиным и правительством страны, проект включен в госпрограмму «Научно-техническое развитие Иркутской области» на период 2025-2030 годов.

«Согласно разрешенному виду использования, зафиксированному в градостроительном плане Иркутска, этот участок был предназначен для возведения объекта здравоохранения, однако вид использования может быть изменен. С таким предложением мы обратились в органы власти Иркутска и Иркутской области, и наше предложение было услышано», – резюмировал Алешков.

Напомним, ранее на информацию о строительстве зданий отреагировали мэр и губернатор. Глава Иркутска Руслан Болотов выступил против возведения домов в черте зеленого пояса, отметив, что соответствующее решение принято без учета мнения городской администрации. Лидер Иркутской области Игорь Кобзев пообещал найти компромисс и напомнил, что данная территория была выделена под поликлинику, в создании которой нуждаются жители.