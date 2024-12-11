Вышел в свет декабрьский номер Газеты Дело

Главная тема выпуска – подведение итогов уходящего 2024 года, а также прогнозы и ожидания, которые иркутский бизнес связывает с 2025 годом. Своё мнение по самому актуальному в настоящий момент вопросу: «Есть ли жизнь при ставке 21%?» высказали представители банковской сферы, строительной отрасли, девелоперы, инвесторы и экономисты. Кроме этого, эксперты декабрьского номера делятся корпоративными планами в сфере энергосбыта, анализируют финансирование сельхозпроизводителей, рассуждают о перспективах авторынка, зимнего туризма на Байкале и концептуальных гастрономических проектов. Время профессионалов. Наталья Баркова, Россельхозбанк, – о вызовах и рекордах 2024 года «Мы живем в эпоху, о которой напишут в книгах: на наших глазах рождается новая реальность в экономике России», – говорит директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова. По ее словам, 2024 год стал переломным, а кризис не только испытал компании и банки на прочность, но и открыл новые возможности, позволив достичь рекордных показателей. Каким был 2024-й для Россельхозбанка в регионе? Как чувствуют себя иркутские сельхозтоваропроизводители? И почему высокая инфляция сегодня страшнее высоких ставок? Об этом и многом другом – в нашем интервью. Кадры для села: как Россельхозбанк работает с молодёжью Россельхозбанк не только ведёт финансовую деятельность, но и занимается различными социальными проектами. «Кадры для села», экосистема «Своё», «Я в Агро» – инициатив немало. Наталья Баркова рассказала о том, как они реализуются на территории Иркутской области.

Кадровый кризис, новая система налогообложения и логика в бизнесе – вот три «болевые» точки, три главных вызова 2025 года для предпринимателей, считает бизнес-консультант Ирина Янтарова. В конце октября эксперт провела в Иркутске двухдневный практический семинар для представителей бизнеса. Как искать новых сотрудников? Почему не стоит пытаться дробить бизнес? И какие «недо» предпринимателя влияют на бизнес-результат? Подробнее – в нашем материале.

«Это шах и мат» – так отреагировал бизнес на повышение ключевой ставки ЦБ до 21%. Предприниматели всерьез задаются вопросом: какие могут быть инвестиции при такой стоимости кредитов? Готовы ли они к тому, что заградительные ставки и высокая инфляция с нами надолго? Что ждет рынки в условиях «принудительного охлаждения» экономики? И почему бизнес все же не унывает, а планирует работать по сценарию «улыбаемся и пашем»? Эти и другие вопросы иркутские девелоперы, банкиры и инвесторы обсудили в ходе круглого стола «Есть ли жизнь при ставке 21%?», организованного порталом SIA.RU.

Закрыл вклад – купил квартиру. На рынке жилья наступает время «депозитных денег» Ипотека на паузе. То, что раньше было первоначальным взносом в ипотечный кредит, стало взносом при рассрочке. Что делать человеку, если у него есть условно 3-5 млн наличными? Сейчас – время «депозитных денег» и «точечных» инструментов для покупки жилья, которые подбираются под каждого покупателя буквально вручную, говорит Ольга Иванова, генеральный директор ФСК «Флагман», руководитель проекта ЖК «Сибиряков». Предвидеть риски и считать нагрузку. Надежда Грошева – о том, что поможет людям и бизнесу в кризис Растущая ключевая ставка повлекла за собой не только удорожание кредитов, но и рост ставок по вкладам и депозитам. На какой-то период это стало хорошим стимулом для того, чтобы «стерилизовать» денежную массу – на сегодняшний день сумма средств на счетах в банках достигла 52 триллионов рублей. Но затем непрерывный рост ставок сыграл в обратную сторону – и это закономерно, отмечает доктор экономических наук Надежда Грошева. «Если ждать лучших времен, можно упустить шанс» Рост рыночных ставок по ипотеке до 30-31% уже никого не пугает, считает заместитель генерального директора ГСК «Восток Центр Иркутск» Наталья Зверева: «Просто потому, что для конечного потребителя что 25% годовых, что 28%, что 30% – одинаково недоступно». Как застройщики планируют работать без ипотеки, она рассказала в ходе круглого стола «Есть ли жизнь при ставке 21%?», который организовали портал SIA.RU и Газета Дело.

Рост ключевой ставки и ставок по ипотеке на сегодняшний день вовсе не означают полную заморозку жилищного строительства. Новые проекты все равно будут, уверена генеральный директор компании «Грандстрой» Екатерина Прядко. Вопрос, по ее мнению, только в том, с помощью каких инструментов их можно будет реализовывать.

К «потребительской зиме» готовы. Как «ГОРСТРОЙ» работает в условиях «охлаждения» на рынке жилья Текущие экономические условия заставляют девелоперов искать новые походы в ведении бизнеса на рынке жилищного строительства. Как быть – остановиться и переждать или набрать более высокий темп развития? Своим мнением с Газетой Дело поделился генеральный директор компании «ГОРСТРОЙ» Николай Кузаков.

Александр Шадурский: «Ситуация не критичная» Льготная ипотека стала менее доступной, но не исчезла совсем. Как использовать этот инструмент, каковы перспективы рынка недвижимости на Дальнем Востоке, куда сегодня стремятся и региональные застройщики, и федеральные гиганты и чего ждать покупателям в Иркутске, рассказал Александр Шадурский, коммерческий директор alfa Development.

«Ждать у моря погоды не собираемся» 2024 год принес строительной отрасли немало вызовов. Впрочем, у иркутских девелоперов к кризисам уже сформировался иммунитет. «Мы ожидали, что рынок отреагирует острее, но по факту снижение составило не более 30%. Девелоперы – оптимисты, и своего настроя они не теряют», – говорит основатель ГК «ВостСибСтрой» Виктор Ильичев. По его словам, любой кризис – это время новых возможностей и трансформаций, что подтверждается и собственным опытом. Как сегодня меняется одна из старейших строительных компаний региона? На каких направлениях деятельности фокусируется? И почему не боится планировать на 10-15 лет вперед?

Строить, продавать, эксплуатировать – таким был подход «ВостСибСтроя» к работе раньше. Сегодня компания переходит от формата «завода по производству квадратных метров» к осмысленной и глубокой работе над продуктом. Почему на рынке наступило время девелоперов? Каких проектов в жилом и коммерческом секторе ждет Иркутск? Как изменится отрасль на фоне высоких ставок и инфляции? И почему, несмотря на кризисы, нужно смотреть вперед, мыслить по-визионерски и создавать проекты, которыми будут гордиться внуки? На вопросы Газеты Дело ответил руководитель Инжиниринговой компании «ВостСибСтрой» Денис Денисенко.

«Наша задача – помочь людям переехать за город». Антон Кондратьев – о силе коллаборации и перспективах малоэтажки Загородными проектами в ГК «ВостСибСтрой» занимается отдельная структура – малоэтажный девелопер «ВСС Дом». Ее руководитель – опытный профессионал и «адепт загородной жизни» Антон Кондратьев – говорит, что у малоэтажки сегодня большие перспективы. Почему рынок будет уходить от самостроя к комплексным проектам? Какие загородные форматы пользуются популярностью у молодежи? И какие проекты девелопер планирует вывести на рынок в 2025 году?

Ювелирный дом POSIÉ ведущей алмазодобывающей компании АЛРОСА провел серию закрытых культурных мероприятий в Иркутске. Центральным поводом стала эксклюзивная презентация коллекций ювелирного дома, впервые представленных в Иркутске при поддержке салона «SHENE Ювелир».

«Иркутскэнергосбыту» – 70. Организация уникальна в масштабах России: она администрирует платежи не только за электроэнергию, но и за другие коммунальные услуги. Как работает компания-монополист, у которой более миллиона клиентов? Как ей удается держать собираемость платежей на стабильно высоком уровне? Какие планы строит на ближайшую пятилетку? И каково это – руководить крупной компанией? Об этом Газете Дело рассказал Андрей Харитонов, директор ООО «Иркутскэнергосбыт».

«Наша задача – соблюдение закона». Ирина Азизова – о работе юридической службы «Иркутскэнергосбыта» Миссия «Иркутскэнергосбыта» – надежно обеспечивать потребителей электроэнергией, уверена Ирина Азизова, заместитель директора «Иркутскэнергосбыта» по правовым вопросам. Компания не просто администрирует платежи, она является центром управления, который решает множество вопросов, включая покупку электроэнергии и защиту прав всех участников процесса. О том, как в «Иркутскэнергосбыте» организована работа правовой службы, а также об уникальной юридической практике Ирина рассказала Газете Дело.

«Отстроенные бизнес-процессы очень важны» Население – основной потребитель услуг «Иркутскэнергосбыта». Компания адаптируется к растущему количеству клиентов и увеличивает спектр дистанционных сервисов. «Нам жизненно необходимо продолжать автоматизироваться, – рассказал Игорь Тимонин, заместитель директора «Иркутскэнергосбыта» по сбыту. – Потому что нагрузка на онлайн растет».

Охват умными счетчиками – меньше 10%. Олег Герасименко, главный инженер «Иркутскэнергосбыта» «Мы находимся в том переломном моменте, когда потребитель должен вообще забыть, что такое – передавать показания приборов учета, – считает Олег Герасименко, главный инженер «Иркутскэнергосбыта». – Наша задача – дать потребителю возможность получать нужную для себя информацию дистанционно, например, через наше мобильное приложение». О том, как продвигается программа по замене счетчиков на интеллектуальные, он рассказал Газете Дело.

Уровень зарплаты – не единственный и даже не главный критерий при выборе компании-работодателя. Важно – имя, которое ассоциируется с надежностью и долгосрочными отношениями, знают в «Иркутскэнергосбыте». Чем компания привлекает будущих сотрудников? Как удерживает текучку кадров на низком уровне? И где берет айтишников, необходимых для глобальной цифровизации? На вопросы Газеты Дело ответил Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыта».

Двадцать лет назад у «Иркутскэнергосбыта» было заключено не более 5 тысяч договоров с юрлицами. Сейчас количество клиентов приближается к 50 тысячам. За счет чего стал возможен десятикратный рост? Как идет процесс цифровизации и какие клиенты предпочитают ездить «в сбыт» по старинке? Об этом Газете Дело рассказал Иван Отморский, заместитель директора «Иркутскэнергосбыта» по сбыту.

«Ситуацию на рынке недвижимости мы оцениваем трезво, сокращение льготных ипотек нас не пугает. Мы умеем слышать людей и готовы подстраиваться под интересы наших покупателей. А главное, мы стремимся предвосхищать ожидания и потребности будущих резидентов», – утверждает Евгений Савченко, руководитель СЗ «Строительство на Донской». Какие ожидания предвосхищает, какой образ жизни создает и какие финансовые инструменты для покупки предлагает компания резидентам авторского дома «Аквамарин» на Донской? Каким будет новый проект бизнес-класса в самом сердце Октябрьского округа? Об этом – в нашем материале. Дом, который меняет облик. 5 «фишек» проекта «Аквамарин» Участок под строительство авторского дома «Аквамарин» на Донской располагается в уже застроенном городском квартале. Это потребовало от авторов проекта тщательного планирования для того, чтобы максимально эффективно использовать доступное пространство. При этом команда архитекторов учла и близость одной из главных городских магистралей, и расположение ЖК на возвышенности, откуда открывается вид на реку и городские пейзажи, которые тоже стали важной частью концепции. Главный архитектор проекта Антон Былков (Сибирский проектный институт, Иркутск) перечислил «изюминки» новостройки. Сделать двор «своим». Анна Лекомцева, бюро DASREDA, о проекте придомовой территории ЖК «Аквамарин» Продумать благоустройство – это не просто расставить удобные скамейки, сделать игровую площадку для детей, провести освещение, учесть нормативы и ГОСТы, убеждена Анна Лекомцева, архитектор проекта благоустройства, бюро DASREDA, работавшего над проектом придомовой территории ЖК «Аквамарин». Празднуем по-новому: 3 идеи для незабываемого новогоднего корпоратива До Нового года – меньше месяца. Многие компании намерены отпраздновать это событие, подарив радостные эмоции сотрудникам и партнерам. По данным газеты «Коммерсант», количество новогодних корпоративов в России в этом году вырастет на 10%. Каким будет этот праздник для бизнеса? Как организовать запоминающийся корпоратив, когда кажется, что все возможные варианты уже были реализованы? Какие форматы предлагает рынок? Мы пообщались с экспертами и узнали несколько интересных идей. Испытан на прочность. Продукция завода «Саянскгазобетон» вошла в число «100 лучших товаров России»

В доме будет тишина или как обычно? А землетрясение дом выдержит? На эти и другие вопросы в отношении своих силикатных изделий завод «Саянскгазобетон» решил в 2024 году дать научно обоснованный ответ. Были проведены успешные испытания конструкций на шумоизоляцию и сейсмостойкость. О полученных результатах, а также о новинках производства и особенностях регионального спроса мы поговорили с исполнительным директором ООО «Саянскгазобетон» Алексеем Наливных. Почему MetaEstate будет повышать цены в своих загородных проектах ежемесячно «Покупка дома в загородном цивилизованном поселке, по нашему мнению, была и остается более выгодным вложением средств, чем банковский депозит: цены на недвижимость растут быстрее, чем инфляция и ставки в банках», – говорит руководитель MetaEstate Дмитрий Кузнецов. Девелопер рассказал, почему принял стратегическое решение с 1 декабря повышать цены в своих проектах ежемесячно. «Мы купили дом-палатку». Читательница Газеты Дело – о своем личном опыте В комментариях к нашим текстам по энергоэффективности нередко пишут: «Кто эти люди, которые покупают «картонные» дома – да еще и в ипотеку? Зачем едут за город, где столько проблем с подключением к сетям и перебои с электричеством?» Мы нашли такого человека. Наша читательница поделилась, что в этом году они с мужем купили «дом-палатку», став счастливыми обладателями семейной ипотеки на ближайшие 27 лет: «Несмотря на кучу «НО», для нашей семьи приобретение такого дома было лучшим решением из доступных». Мы попросили рассказать об этом опыте подробнее. «У зимнего Байкала нет конкурентов». Что помогает туризму расти, а что тормозит развитие? Турпоток в Иркутскую область увеличился летом на 20%, сообщило Агентство по туризму региона. Какие результаты принесет зимний сезон? Участники рынка утверждают, что «зимний Байкал не имеет конкурентов»: спрос на туры растет с каждым годом. Что привлекает российских и иностранных туристов? Какие факторы помогают зимнему туризму расти, а какие – тормозят развитие? Портал SIA.RU побеседовал с представителями туристического рынка.

Льготный лимит энергопотребления в Иркутской области повышен до 7020 кВт*ч в месяц