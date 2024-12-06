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Свой Вклад — среди лучших депозитов декабря

Свой Вклад от Своего Банка вошел в число депозитов с самыми выгодными условиями в декабре 2024 года по версии «Рамблер. Личные финансы». Ставки с учетом капитализации при оформлении вклада на три месяца составляют 22,0%, полгода — 23,0%, один год — 22,5%.

Флагманский продукт Своего Банка сочетает высокую доходность и гибкие условия. Свой Вклад со ставкой до 23,0% годовых можно открыть онлайн на срок от 3 месяцев до 3 лет и сумму от 30 000 до 500 000 000 рублей. Проценты начисляются к сумме депозита ежемесячно, что позволяет клиентам получать дополнительный доход. Вклад также предлагает возможность пополнения, минимальная сумма — 5 000 рублей. Также возможна автоматическая пролонгация.

Узнать подробнее об условиях и подать заявку на открытие Своего Вклада можно в мобильном приложении и на сайте банка. Заполнение заявки займет всего пару минут, а карту с вкладом Свой Банк доставит бесплатно.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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