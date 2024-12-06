Свой Банк встроил в интернет-банк проверку контрагентов

Организации, которые находятся на расчетно-кассовом обслуживании в Своем Банке, теперь могут проверять своих контрагентов перед отправкой средств. Если результаты проверки вызывают сомнения в надежности партнера — например, он признан банкротом, имеет исполнительные производства или признаки номинальности, — пользователь может принять решение об отмене или отсрочке платежа до выяснения обстоятельств.

Данные для проверки контрагентов предоставляет веб-сервис Контур.Фокус от компании СКБ Контур. На его основе разработано готовое решение «Светофор», которое встраивается в интернет-банк через API. Сервис использует данные из открытых официальных источников, анализирует их и предоставляет пользователю набор фактов, которые могут повлиять на решение плательщика. А благодаря бесшовной интеграции современный интернет-банк становится не просто инструментом для операций, а полноценной экосистемой для бизнеса.

«Когда клиент готовит платежное поручение в интернет-банке, сервис по ИНН контрагента запрашивает актуальную информацию в Контур.Фокусе. В результате перед отправкой средств плательщик может узнать о крупном арбитражном производстве, которое появилось только на днях, или о том, что контрагент перестал рассчитываться по кредитным обязательствам перед банками. Таким образом, клиенты Своего Банка смогут снизить риск невозвратных долгов, обойти проблемы с возвратом НДС и всегда знать последние новости о своих контрагентах», — объясняет Евгений Иванченко, руководитель направления работы с банками компании «Контур».

Результаты проверки визуализируются с помощью сигналов «Светофора» в интерфейсе интернет-банка. Пользователь видит подсказки в виде цветовых индикаторов, которые отражают степень риска сотрудничества с контрагентом. Клиенты Своего Банка могут перейти на страницу экспресс-отчета, чтобы ознакомиться с краткими выводами и информацией, которая послужила основанием для оценки. Также отчет содержит рекомендации для пользователя, какие действия предпринять для предотвращения рисков. Клиент может сохранить экспресс-отчет и использовать при необходимости в суде в качестве доказательства проявления коммерческой осмотрительности в работе с контрагентом.

«Наш приоритет — удобство и безопасность клиентов Своего Банка. Мы понимаем, насколько важно минимизировать риски в работе с контрагентами, и стремимся предлагать надежные инструменты для бизнеса. Новый сервис проверки контрагентов прямо в интернет-банке поможет минимизировать риск работы с ненадежными партнерами, улучшить контроль за платежами и избежать финансовых потерь», — отметил Сергей Витковский, руководитель Центра малого и среднего бизнеса АО «Свой Банк».