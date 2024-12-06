Управлять Курской областью будет журналист и депутат: главное за ночь

Минувшей ночью президент РФ Владимир Путин назначил нового губернатора Курской области, Центробанк спрогнозировал рост средств жителей в российских банках, глава «Роснефти» назвал стоимость всех природных ресурсов страны, а в Иркутской области вычислили среднюю сумму взятки. Подробности – в обзоре SIA.RU.

У россиян будет больше денег в банках

Банк России повысил прогноз по росту средств жителей в российских банках на 2024 год. Ранее давалась цифра 16-21%, сейчас – 23-26%. Ожидается сезонный приток средств в конце года. Он связан с выплатой годовых бонусов, премий и проч. в преддверии повышения налоговых отчислений. Что касается юрлиц, то количество их средств в финансовых организациях, предположительно, тоже вырастет, что будет связано с погашением кредитов, взятых под высокие проценты.

Главой Курской области будет журналист и депутат

В Курской области, подвергавшейся атакам со стороны Украины, сменилось управление. Пост врио губернатора досрочно покинул Алексей Смирнов. На его место президент РФ Владимир Путин назначил Александра Хинштейна, выпускника факультета журналистики МГУ, дипломированного специалиста Московского университет МВД, бывшего сотрудника газеты «Московский комсомолец», экс-советника главы Росгвардии. До назначения он был депутатом Госдумы и возглавлял комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. Глава страны посчитал, что Хинштейн справится с кризисным управлением и окажет помощь людям, которые в ней нуждаются.

Названа стоимость полезных ископаемых России

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме назвал стоимость российских природных богатств. По данным спикера, она равна $100 трлн, что почти в 2 раза больше аналогичного показателя в США. Особой «кладовой запасов», как отметил предприниматель, является Арктика: здесь содержится более 20% всех неразведанных запасов нефти и природного газа Земли, а также 80% всех запасов арктических нефти и газа мира.

Специалисты в Иркутской области назвали цену взятки

Правоохранители Иркутской области произвели подсчеты и назвали среднюю цену взятки, которую брали и давали в регионе в 2024 году. Оказалось, что она равна 490 тысячам рублей. Общая сумма выявленных взяток в Приангарье составила 46 млн рублей: за год сумма выросла на 2 млн рублей. При этом представители органов отметили, что должностные лица в Прибайкалье стали реже совершать коррупционные преступления.

Популярнейший поселок на Байкале ввел туристический налог

В поселке Листвянка, который является излюбленным местом жителей и гостей Приангарья, с 2025 года введут туристический налог. Он будет равен 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах, которые входят в реестр аккредитованных объектов, но не менее 100 рублей в сутки. Такое решение принято на заседании думы поселения. Аналогичные меры введены еще в шести муниципалитетах Иркутского района.