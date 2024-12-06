Интерактивную карту достопримечательностей на Байкале создали в Иркутской области

В Иркутской области разработали уникальную карту Байкальских достопримечательностей. Сервис будет полезен туристам и путешественникам, сообщается на сайте ВСЖД.

«Интерактивная карта предлагает туристические маршруты до Байкала на электропоезде. С ее помощью можно спланировать поездку по уникальным живописным местам из Иркутска до Слюдянки и от Слюдянки до исторического порта Байкал на южном побережье озера», – говорится в сообщении.

Разработчики сервиса обозначили станции и остановочные пункты, проезжая которые можно увидеть природные и архитектурные достопримечательности. Здесь можно найти информацию о скальниках, пещерах, Кругобайкальской железной дороге, местах отдыха.