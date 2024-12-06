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Названа дата открытия зимнего сезона на «Горе Соболиной» в Байкальске

В городе Байкальске Иркутской области уже в этом месяце состоится открытие зимнего сезона на «Горе Соболиной». Мероприятие будет торжественным, сообщается в соцсетях горнолыжного комплекса.

«14 декабря "Гора Соболиная" открывает новый зимний сезон 2024-2025 годов. В этот день вас будут ждать розыгрыш сезонного абонемента на катание, сертификата на покупку сноуборда, разнообразные активности на главной сцене, призы и подарки от партнеров», – говорится в сообщении.

Также посетители смогут сходить на мастер-класс по джиббингу и соревнования, поучаствовать в массовом спуске с фонариками. Запланирована концертная программа с участием рок-вейв-фолк коллектива из Саратова TMNV.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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