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Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Демо-дне межвузовского акселератора технологических стартапов «БизнесТут»

5 декабря на площадке Новосибирского государственного университета экономики и управления «НГУЭУ» прошел Демо-день межвузовского акселератора технологических стартапов «БизнесТут», где были представлены 11 стартап-проектов. 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НГУЭУ», в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» Министерства науки и высшего образования РФ, провел межвузовский акселератор «БизнесТут», целью которого стала подготовка студенческих стартапов. В акселерационной программе 2024 года приняли участие около 500 студентов из 5 вузов Новосибирска.

Представитель Уралсиба принял участие в обсуждении представленных проектов и вручил стартап-командам подарки от банка.

«Банк Уралсиб сегодня активно участвует в инновационной тематике, выступая инициатором, организатором или участником целого ряда акселерационных программ и других форматов и механизмов работы с инновациями. И мы готовы принимать участие, в том числе, в инновационных программах вузов региона», - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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