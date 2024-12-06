МТС приглашает бизнес Приангарья на бесплатные вебинары по бизнес-управлению

Цифровая экосистема МТС сообщает о проведении серии бесплатных вебинаров для руководителей, владельцев бизнеса, селлеров и менеджеров. В рамках образовательной программы эксперты МТС поделятся практическими советами и актуальными решениями для эффективной цифровой трансформации бизнеса.

6 декабря в 15.00 (ирк) состоится вебинар для руководителей отделов продаж, руководителей колл-центров и начальников отделов по работе с клиентами на тему "Контактность с клиентом: сложности и решения". В рамках вебинара участники узнают, как звонки мошенников разрушают голосовые каналы общения с клиентом, как обходить голосовых защитников и дозваниваться до клиента, с каких номеров звонить в регионы для повышения контактности, а также как избегать блокировок и подписать номер вашей компании. Для участия необходима регистрация .

10 декабря в 15.00 (ирк) состоится вебинар для собственников бизнеса и руководителей отделов продаж "Цифровой сотрудник-2025: как повысить продажи и улучшить обслуживание". На вебинаре участники рассмотрят пять ключевых функций голосового помощника, преимущества его использования для развития бизнеса и области, где он может быть наиболее полезен. Для участия необходима регистрация .

16 декабря в 16.30 (ирк) состоится вебинар для селлеров и менеджеров маркетплейсов "Бизнес на маркетплейсах: финансовое планирование и развитие в 2025 году". Участники обсудят выбор перспективных категорий, последствия отсутствия финансового планирования, инструменты для точного прогнозирования прибыли и наглядные примеры успешных продаж на маркетплейсах. Для участия необходима регистрация .

17 декабря в 15.00 (ирк) состоится вебинар "Как проводить медицинские осмотры водителей дистанционно". Это мероприятие будет полезно для руководителей по охране труда и безопасности дорожного движения, руководителей транспортных отделов и директоров по цифровой трансформации. В рамках вебинара участники рассмотрят преимущества автоматизированных удалённых медосмотров, требования законодательства к дистанционным медицинским обследованиям и сложности, возникающие при внедрении телемедицины. Для участия необходима регистрация .