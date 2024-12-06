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Современный полигон ТКО построили в Иркутской области за 338,7 млн рублей

В Иркутской области начал работу новый современный полигон твердых коммунальных отходов мощностью 15 тысяч тонн в год. Он расположен в деревне Быстрая Слюдянского района, рассказали в пресс-службе правительства региона.

<p>Фото пресс-службы правительства Иркутской области</p>

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

«Полигон построен с элементами сортировки и рассчитан на создание 20 рабочих мест. С 2019 по 2024 год строительство объекта велось за счет субсидии из областного бюджета. Общая стоимость проекта составила 338,7 млн рублей», – говорится в сообщении.

Комплекс будет принимать мусор со всего Слюдянского района. Здесь будет осуществляться полная изоляция отходов IV-V классов опасности, что исключает попадание вредных веществ в почву. Кроме того, предусмотрен экологический мониторинг воздуха, почвы и подземных вод.

Оборудована установка по сортировке отходов, которая позволяет разделять их по видам для дальнейшей переработки. Современные технологии обеспечивают продление срока эксплуатации полигона и увеличение его вместимости.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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