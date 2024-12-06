Объемы производства куриных яиц выросли за год в Иркутской области на 12,1 млн штук

В Иркутской области зафиксировали рост производства куриных яиц. Подсчеты произведены по итогам 2024 года, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«По данным Иркутскстата за прошедшие месяцы 2024 года в Иркутской области во всех категориях хозяйств произведено 860,7 млн штук куриных яиц. Это на 12,1 млн штук больше, чем за аналогичный период прошлого года», – говорится в сообщении.

Больше всего куриных яиц произведено в сельскохозяйственных организациях Приангарья – 779,9 млн штук. В личных подсобных хозяйствах несушки снесли 80,7 млн штук яиц, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах произведено 95 тысяч яиц. В среднем в отчетном периоде одна курица-несушка снесла около 279 штук яиц.

«Регион полностью обеспечивает себя куриным яйцом, сохраняя его высокий объем производства – порядка 1 млрд штук яиц в год. Планируем, что этот же объем производства сохранится и по итогам 2024 года», – резюмировал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.