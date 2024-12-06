Количество ОПГ коррупционеров за год в Иркутской области выросло в 14 раз

Иркутские следователи подвели итоги работы в 2024 году по противодействию коррупции в регионе. В частности, они рассказали про организованные преступные группы, обвиняемые в таких преступлений: их стало больше в 14 раз, сообщает пресс-служба СУ СКР по Приангарью.

«За прошлый год в суд направлено одно уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности, совершенных организованной преступной группой, а за текущий год в производстве следователей находилось четырнадцать уголовных дел, шесть из которых рассматриваются в суде», – говорится в сообщении.

По шести уголовным делам, направленным в суд для рассмотрения по существу, проходят 29 фигурантов по обвинению в совершении более 118 коррупционных преступлений. Еще по семи уголовным делам, находящимся в производстве следствия, привлекаются более 35 обвиняемых.

Вероятные участники ОПГ обвиняются в получении взяток от населения. В частности, такие группы выявлялись в системе здравоохранения, а также в коммерческих организациях, где коррупционные преступления совершались совместно с должностными лицами.