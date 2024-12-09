Что такое ЦФА? 7 вопросов о новом финансовом инструменте

Цифровые финансовые активы – новый инструмент на инвестиционном рынке. С момента первого выпуска ЦФА прошло чуть больше двух лет. Однако его популярность и среди эмитентов, и среди инвесторов растет на глазах. Вместе с экспертами разбираемся, что же такое ЦФА, в чем его преимущества и возможные риски.

Летом 2020 года в России вышел закон о цифровых активах. Полностью его положения вступили в силу в 2021-м. Первый выпуск ЦФА произошел в июне 2022 года. А за девять месяцев 2024 года, по данным отчета рейтингового агентства «Эксперт РА», объем выпущенных ЦФА уже составил около 316 млрд рублей (470 выпусков). По прогнозам аналитиков агентства, к концу декабря объем эмиссии может превысить 500 млрд рублей, а в будущем году приблизиться к отметке в 1 триллион!

Что такое ЦФА?

– Говоря по-простому, ЦФА – это цифровые права, – поясняет Максим Пикалов, соучредитель компании «Авеланта», специализирующейся на применении финансовых технологий в бизнес-процессах. – Они могут представлять собой денежные требования к тому, кто эти активы выпустил (своего рода цифровой аналог акций, облигаций, займов и депозитов). Могут давать права по эмиссионным ценным бумагам (например, купив такой ЦФА, инвестор может, не владея акциями напрямую, получать дивиденды), а могут – право участия в капитале непубличного акционерного общества.

По словам эксперта, бывают цифровые активы, включающие одновременно ЦФА и право требовать передачи физических предметов, результатов интеллектуальной деятельности, работ или услуг – так называемые гибридные цифровые права. Например, в конце 2023 года платформа «Атомайз» впервые на российском рынке выпустила гибридные цифровые права на золото. Эмитентом стал Росбанк, после погашения ЦФА можно было получить как деньги, так и настоящие слитки.

Однако, по оценке «Эксперт РА», более 98% всех выпусков цифровых активов за девять месяцев 2024 года представляют собой простые денежные требования. По сути – краткосрочные займы.

Как это всё устроено?

Выпуск, учет и обращение ЦФА происходит на основе блокчейна – технологии распределенного реестра. Это гарантирует прозрачность каждого действия с ЦФА, а еще позволяет использовать смарт-контракты (они же смарт-договоры) для проведения транзакций. Смарт-контракт – это компьютерная программа, которая содержит условия, на которых был выпущен ЦФА, и автоматически их выполняет. Например, если в условиях прописано что в день Х выпуск ЦФА должен быть погашен, его стоимость возвращена на счет инвесторов в полном объеме и сверху еще выплачено 10%, то при наступлении дня Х программа спишет со счета эмитента необходимую сумму и распределит по счетам инвесторов.

И, хотя блокчейн прочно ассоциируется с криптовалютами, в отличие от них цифровыми финансовыми активами невозможно расплатиться за товары или услуги. Это исключительно инвестиционный инструмент.

– С другой стороны ни биткоин, ни эфириум, ни другие известные криптовалюты не налагают на эмитента какие-либо обязательства перед инвесторами, – указывает Максим Пикалов.

Доходность ЦФА можно привязать и к стоимости какого-либо актива – например, квадратного метра. Таким образом ведущие девелоперы (ПИК, «Самолет») уже привлекали средства в свои проекты. Правда, выпускать ЦФА на объекты, требующие регистрации, – скажем, квартиры целиком – нельзя, чтобы новый инструмент не использовали для обхода эскроу-счетов.

Нередко цифровые активы привязывают к цене на драгметаллы. Первый «металлический» цифровой актив был выпущен на палладий. А в мае этого года компания «Ресурс-Инвест» выпустила ЦФА на корзину из пяти металлов: никеля, меди, палладия, платины и золота. Оба выпуска состоялись на платформе «Атомайз».

Кто может выпускать ЦФА и где это сделать?

Выпускать ЦФА могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Для этого нужно выбрать оператора информационной системы (ОИС) – цифровую платформу, которая займется выпуском, учетом ЦФА и будет обеспечивать заключение сделок с инвесторами. ОИС может быть только российское юрлицо, внесенное в реестр ЦБ. На сегодня таких платформ в стране 11.

Еще один субъект рынка ЦФА – это оператор обмена, который обеспечивает только заключение сделок (купля-продажа, обмен и прочее). На сегодня их два – Московская и Санкт-Петербургская биржи. Предполагается, что операторы обмена станут площадками для вторичного рынка ЦФА. Но он пока не развит, а первичные сделки в основном происходят на платформах ОИС.

А чем плохи кредиты, облигации? Зачем эмитенту заниматься цифровыми активами?

ЦФА позволяют компаниям привлекать средства быстрее и дешевле, по сравнению с традиционными способами: эмиссией акций или облигаций. Например, первичный выпуск облигаций может занимать до года. Выпуск ЦФА – от нескольких дней до нескольких недель, при этом он кратно дешевле.

– IPO доступно только для больших многомиллиардных компаний. Небольшому бизнесу этот инструмент не по карману, а другого до недавних пор не было. Банковские кредиты малым компаниям получить всегда было непросто, а на фоне текущих ставок – и вовсе невозможно. ЦФА же позволяет снизить порог входа как для эмитента на рынок заимствований, так и для инвестора – в проект. При этом существенно упрощается документооборот, благодаря тому, что сделка фиксируется в блокчейн-контракте, – поясняет Анатолий Казакевич, основатель группы компаний «Сфера Байкала».

Анатолий готовит выпуск первого в Иркутской области ЦФА для привлечения инвестиций в строительство нового корпуса отеля «Байкал-Аляска». По его словам, новый инструмент дает возможность расширить круг инвесторов за счет минимальной стоимости цифрового актива – буквально, несколько тысяч рублей за штуку. Прежний опыт коллективных инвестиций в проект – продажа номера или его части – требовала от инвестора суммы от 430 тысяч рублей.

– К тому же, инвесторам из Москвы и других регионов неудобно приезжать в Иркутск, чтобы оформлять все документы в бумажном виде в нашем МФЦ. Удаленно это сделать сложно, а ЦФА эту проблему снимают в принципе, – добавляет Анатолий Казакевич.

Кто может инвестировать в ЦФА? И зачем, если есть биржа?

Покупать ЦФА могут и организации, и граждане. Для этого нужно стать пользователем платформы ОИС – обычно для этого достаточно скачать мобильное приложение и зарегистрироваться в нем, пополнить кошелек на платформе, выбрать ЦФА на нужную сумму и подписать сделку с помощью ЭЦП.

Как и на фондовом рынке, для неквалифицированных инвесторов есть определенные ограничения: они могут покупать только ЦФА с фиксированной доходностью, а сумма сделок лимитирована 600 тысячами рублей в год.

Для «квалов» же таких ограничений нет. Плюс, как и на фондовом рынке, существуют инструменты, доступные только для этой категории инвесторов.

– Получить статус квалифицированного инвестора, на самом деле, не сложно, – отмечает Анатолий Казакевич. – Как правило достаточно предоставить справку о наличии активов, стоимостью более 6 миллионов рублей: это может быть бизнес, коммерческая недвижимость, дивиденды… Мы, к примеру, всегда готовы организационно помогать своим потенциальным инвесторам получить этот статус.

Ключевое преимущество в том, что ЦФА исключают посредников между эмитентом и инвестором, которые неизбежны в рамках классических инструментов. Это не только снижает комиссии, но и минимизирует определенные риски. Например, в 2022 году депозитарии Clearstream и Euroclear отказались сотрудничать с российскими резидентами, и активы россиян зависли. ЦФА же могут передаваться без брокеров.

В целом же, они не заменяют классические ценные бумаги и депозиты. Это еще один новый инструмент для инвестиций, который расширяет возможности вложений.

Какие риски есть у инструмента?

Рынок ЦФА регулируется законодательством, в котором прописаны обязательства эмитентов и операторов, и, если что-то случится, вопросы можно решать в судебном порядке. Однако Максим Пикалов обращает внимание на то, что гарантий – вроде застрахованных вкладов – для цифровых активов нет.

– Риски ЦФА, в целом, схожи с рисками классических финансовых инструментов. Как и на фондовом рынке, никто из инвесторов не застрахован от банкротства эмитента или потери денег от снижения стоимости актива, – подчеркивает он. – Правило то же: уровень риска напрямую коррелирует с доходностью.

Эксперт советует внимательно изучить «Решение о выпуске ЦФА» и «Уведомление о рисках» – документы, которые в обязательном порядке готовит эмитент и размещает на платформе ОИС. В первом указывается количество выпускаемых ЦФА, вид и объем удостоверяемых ими прав, цена, способ оплаты, сроки и условия погашения, есть ли залог или какие-то другие гарантии от эмитента. Во-втором – основные риски.

– Инвестор должен четко понимать, что представляет собой конкретный ЦФА – какой актив за ним стоит? Какова его доходность? Получит ли он обратно сумму вложенных средств или может рассчитывать только на дополнительный доход? – поясняет Максим. – Некоторые компании прикладывают презентацию с финансовыми показателями. Плюсом также может быть наличие у эмитента кредитного рейтинга.

Впрочем, требования к ОИС сегодня весьма жесткие, правовая практика тоже нарабатывается, и, скорее всего, эти вопросы в обозримом будущем будут отрегулированы.

А что с налогами?

Для юрлиц операции с ЦФА и ГЦП (гибридными цифровыми правами) облагаются налогом на прибыль по ставке 20% (с нового года, напомним, она вырастет до 25%). Исключение составляют только выплаты, приравненные к дивидендам: на них ставка 13% для российских компаний и 15% для иностранных.

Физлица платят НДФЛ: 13%, если совокупный доход в том числе по цифровым активам не превышает 5 миллионов рублей, и 15% – если он больше.

Налог на добавленную стоимость при операциях с ЦФА не начисляется. А в случае гибридных цифровых прав – только если сам товар или актив облагается НДС. Впрочем, для ГЦП на драгметаллы, реализуемые физическим лицам (если эмитентом является сама добывающая компания, а аффинаж и отгрузка драгметаллов ведутся в России), введена льготная ставка – 0%.

Самые необычные ЦФА, выпущенные в России

ЦФА на вторичную недвижимость. Первый в России выпуск ЦФА на «вторичку» от компании «Мистер Флип». По сути, это классические ЦФА на денежное требование с гарантированными выплатами (платформа Токеон).

ЦФА на квадратные метры ТЦ «KazanMall». Эмитентом выступила компания «Джи-Групп». Ставка доп. дохода была привязана к показателю NOI (чистый операционный доход) торгового центра «KazanMall», принадлежащего дочерней компании эмитента, но не менее 14,5% годовых (платформа Токеон).

Цифровой сукук (документ так называемого исламского банкинга, эквивалент облигаций). Первые в России ЦФА, соответствующие принципам шариата, выпустила компания «Универсальный Блокчейн». Инвестор получит половину прибыли от реализованного проекта «Digital Rank» через 900 дней (платформа Мастерчейн).

ГЦП на вино. Компания «МЕРКУРИЙ» предложила инвесторам выбор: либо денежные выплаты – 600 рублей на 1 ЦФА, либо бутылка коллекционного российского вина, стоимость на которое, ожидается, будет расти (платформа Токеон).