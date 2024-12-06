Молодежный совет ИНК признан одним из лучших в России

Молодежный совет Иркутской нефтяной компании (ИНК) признан одним из лучших по версии Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) за 2024 год.

Награждение состоялось на итоговом слете лидеров молодежных советов компаний. Мероприятие ориентировано на повышение эффективности совместной работы ведущих российских компаний с молодежью, а также укрепление партнерских взаимоотношений.

Ключевыми критериями при оценке стала работа совета в различных направлениях, количество участников мероприятий, наличие стратегии развития, поддержка со стороны руководства компании. Кроме того, учитывалось активное ведение социальных сетей.

Молодежный совет ИНК в 2024 году организовал или стал соорганизатором более 20 мероприятий в Иркутской области, в том числе таких событий как День молодежи в Иркутске и Усть-Куте, Фестиваль молодежи ИНК, Молодежный день БРИФ и других. Также проведены конкурсы «Большая-маленькая Лена» и «Молодежь PRO Север».

Молодежный совет ИНК был создан в 2016 году и в настоящее время насчитывает 30 сотрудников компании. Деятельность организации направлена на объединение, выявление и эффективное использование потенциала молодых специалистов.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Компания входит топ-5 лучших работодателей в категории «Энергетика, добыча и переработка сырья» и топ-100 рейтинга работодателей hh.