Новости

"Иркутскэнергосбыту" – 70
«Сбыт нельзя назвать бизнесом в чистом виде». Андрей Харитонов, «Иркутскэнергосбыт», – о принципах работы компании
«Отстроенные бизнес-процессы очень важны». Игорь Тимонин – о работе с населением
«Наша задача – соблюдение закона». Ирина Азизова – о работе юридической службы «Иркутскэнергосбыта»
Все материалы сюжета

В Иркутской области открыли отремонтированный участок дороги Кутулик – Шульгина – Головинское

В Аларском районе Иркутской области состоялось торжественное открытие отремонтированного участка автомобильной дороги Кутулик – Шульгина – Головинское. На участке длиной 14 километров провели капитальный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На работы было направлено 946 млн рублей из федерального и областного бюджета.

<p>Фото: https://irkobl.ru</p>

Фото: https://irkobl.ru

Ранее дорога была гравийной и не имела системы водоотвода, из-за чего на ней образовывались ямы и лужи. В ходе капитального ремонта подрядная организация сделала земельное полотно, уложила 14 металлических гофрированных водопропускных труб и 34 железобетонных лотка, что позволит эффективно отводить талую и дождевую воду с дороги. Также были устроены пересечения и примыкания с автомобильными дорогами местного значения.

На всем участке уложили асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку и установили дорожные знаки. В границах населенных пунктов были сделаны тротуары с металлическим барьерным ограждением и установлено электроосвещение. В поселке Кутулик, который является опорной территорией региона, оборудовали заездной карман для остановки автобусов.

«Капитальный ремонт участка завершили осенью, затем были проведены процедуры с документами, которые позволяют официально ввести дорогу в эксплуатацию. Поздравляю дорожников и местных жителей с завершением капитального ремонта», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Жилой комплекс "Аквамарин"
«Сложные времена рождают сильные проекты». Евгений Савченко – о новом авторском доме «Аквамарин» в Иркутске
Дом, который меняет облик. 5 «фишек» проекта «Аквамарин»
Сделать двор «своим». Анна Лекомцева, бюро DASREDA, о проекте придомовой территории ЖК «Аквамарин»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес