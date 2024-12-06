В Иркутской области открыли отремонтированный участок дороги Кутулик – Шульгина – Головинское

В Аларском районе Иркутской области состоялось торжественное открытие отремонтированного участка автомобильной дороги Кутулик – Шульгина – Головинское. На участке длиной 14 километров провели капитальный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На работы было направлено 946 млн рублей из федерального и областного бюджета.

Ранее дорога была гравийной и не имела системы водоотвода, из-за чего на ней образовывались ямы и лужи. В ходе капитального ремонта подрядная организация сделала земельное полотно, уложила 14 металлических гофрированных водопропускных труб и 34 железобетонных лотка, что позволит эффективно отводить талую и дождевую воду с дороги. Также были устроены пересечения и примыкания с автомобильными дорогами местного значения.

На всем участке уложили асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку и установили дорожные знаки. В границах населенных пунктов были сделаны тротуары с металлическим барьерным ограждением и установлено электроосвещение. В поселке Кутулик, который является опорной территорией региона, оборудовали заездной карман для остановки автобусов.

«Капитальный ремонт участка завершили осенью, затем были проведены процедуры с документами, которые позволяют официально ввести дорогу в эксплуатацию. Поздравляю дорожников и местных жителей с завершением капитального ремонта», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.