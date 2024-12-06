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Советник главы ЦБ: уверенности в снижении ключевой ставки в 2025 не должно быть

Уверенности в том, что Банк России будет снижать ключевую ставку в 2025 г., не должно быть, сообщает Интерфакс со ссылкой советника главы ЦБ Кирилла Тремасова.

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«Можно ли быть уверенным в том, что ставка в следующем году обязательно будет снижаться? Ответ однозначный — нет. Такой уверенности быть не должно. Чтобы верно спрогнозировать, какая ключевая ставка будет в следующем году, внимательно следите за отклонением экономики от базового прогноза», — сказал он.

Представитель регулятора добавил, что в 2025 г. ключевая ставка прогнозируется на уровне 17–20%, при этом «нынешняя ставка — 21%, и в декабре она может быть и выше».

Ранее зампред ВТБ заявил, что ключевая ставка 23% может продержаться весь 2025 год. «20 декабря, по-моему, заседание совета директоров по ставке. До 23% будет подъем, и эта 23-процентная ставка продержится, по нашему мнению, весь 2025 год», – такое заявление он сделал на форуме «Россия зовет!».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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